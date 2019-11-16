شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "آبل" يحقق سابع إغلاق قياسي له في نوفمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "آبل" خلال تعاملات الجمعة مدعوماً باستمرار التفاؤل بشأن مبيعات "آيفون" خلال الفصول السنوية القادمة فضلا عن تنويع مصادر إيراداتها.



وحقق سهم صانعة "آيفون" سابع إغلاقاته القياسية خلال نوفمبر/تشرين الثاني وأيضا مكاسب أسبوعية هي الثامنة على التوالي.



وقفز السهم بأكثر من 68% منذ بداية العام الجاري حتى الآن الأمر الذي أضاف 433 مليار دولار إلى القيمة السوقية لشركة "آبل".

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وعلى أثر ارتفاع السهم في جلسة الجمعة، ارتفعت القيمة السوقية لـ"آبل" إلى 1.2 تريليون دولار متصدرة بها قائمة أكبر الشركات الأمريكية المدرجة ومتفوقة على مواطنتها "مايكروسوفت" بقيمة سوقية عند 1.14 تريليون دولار.



وتستعد "آبل" لطرح خدمة "تي في بلس" للمحتوى الأصلي والأفلام السينمائية والعروض التلفزيونية في منافسة مباشرة مع "نتفليكس" وأيضا "ديزني بلس" التي جذبت عشرة ملايين مشترك في أول يوم من إطلاقها هذا الأسبوع.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "آبل" بنسبة 1.2% إلى 265.7 دولار، وسجل أعلى سعر في جلسة الجمعة عند 265.7 دولار وأقل سعر عند 263 دولارا.