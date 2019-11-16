شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يلتمس من المحكمة العليا وقف نشر إقراراته الضريبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طلب محامو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس من المحكمة العليا وقف نشر إقراراته الضريبية عن مدة ثماني سنوات، لتنتقل المعركة حول المعلومات المتعلقة بالوضع المالي للرئيس إلى أعلى هيئة قضائية في البلاد.

ومن المرجح أن تحدد القضية مدى الحصانة الممنوحة لرئيس أمريكي خلال ولايته، ويقول محامو ترامب إنه محصن ضد الإجراءات الجنائية أثناء توليه منصبه.

ويأتي الالتماس الموجه إلى المحكمة الاتحادية العليا في أعقاب خسارة الرئيس أمام المستويات الأدنى من القضاء، حيث أصدرت محكمة استئناف حكماً مؤخراً بأنه يتعين على شركة المحاسبة تسليم المستندات إلى النيابة العامة.

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