شكرا لقرائتكم خبر عن «علي بابا» تطلق اكتتاباً لإدراجها في هونج كونج والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت المجموعة الصينية للتجارة الإلكترونية (علي بابا) عملية اكتتاب؛ لإدراجها في بورصة هونج كونج؛ حيث تأمل في جمع 13 مليار دولار، بينما تغرق المستعمرة البريطانية السابقة في عنف سياسي. واختارت المجموعة، التي أسسها الملياردير الصيني جاك ما، الذي حقق في 2014 أكبر عملية إدراج في البورصة في التاريخ في وول ستريت، سوق المال الصينية؛ لجمع أموال يمكن أن تساعده في تطور «علي بابا» عالمياً. وتطرح المجموعة عدداً من الأسهم يصل إلى 575 مليوناً بسعر يبلغ 188 دولاراً هونج كونج كحد أقصى للسهم الواحد، أي ما مجموعه 13,8 مليار دولار.
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