نمو واردات سيؤول من نفط أمريكا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات جمركية الجمعة قفزة 57.8% في واردات كوريا الجنوبية من النفط الخام الأمريكي في أكتوبر/‏ تشرين الأول، بينما استمر توقف وارداتها النفطية من إيران للشهر السادس على التوالي؛ بسبب العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة.

استوردت سيؤول حوالي 1.8 مليون طن من النفط الخام من الولايات المتحدة الشهر الماضي، بما يعادل 424 ألفاً و832 برميلاً يومياً، مقارنة مع 1.14 مليون طن قبل عام، بحسب أرقام الجمارك. وكانت الولايات المتحدة ثاني أكبر مورد للنفط الخام إلى كوريا الجنوبية بعد السعودية الشهر الماضي.

تتزامن قفزة النفط الأمريكي مع توقف كوريا الجنوبية، أحد مشتري الخام الإيراني الرئيسيين في آسيا، عن استيراد النفط من إيران، بدءاً من مايو/‏ أيار.