«دافزا» تناقش محفظتها وخدماتها أمام شركات الطيران



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



أعلنت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي (دافزا) عن مشاركتها في «معرض دبي للطيران 2019»؛ وذلك لاستعراض محفظتها المتكاملة من الخدمات والمزايا المتميزة أمام الشركات العاملة بقطاع النقل الجوي.

وقالت آمنة لوتاه، مساعد مدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي: نسعى من خلال المشاركة في «معرض دبي للطيران» إلى تأكيد التزام المنطقة الحرة بتوفير البيئة المثالية التي تجذب الاستثمارات الأجنبية إلى إمارة دبي، خاصة من قبل الشركات المتخصصة بقطاعات النقل الجوي وصناعة الطيران والفضاء، والتي تضم «دافزا» في الوقت الراهن مقاراً إقليمية للعديد منها؛ حيث إن هناك اثنتين من أكبر شركات تصنيع الطائرات على مستوى العالم.

وعلى هامش المعرض، ستنظم «دافزا» عدداً من الجلسات الحوارية والعروض ضمن منصة «فيوتشر أفيشن لاونج»، أول شبكة رقمية ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تستشرف مستقبل قطاع الطيران في إمارة دبي. وستتضمن الجلسات الحوارية التي ستشهد مشاركة مجموعة من المتحدثين المرموقين، مواضيع مهمة حول استشراف مستقبل قطاع الطيران، وصناعاته ورسم مساراته.

وتضم «دافزا» مجموعة من الشركات العالمية ضمن قطاع النقل الجوي والصناعات ذات الصلة التي تتخذ من المنطقة الحرة مقراً لعملياتها؛ أبرزها: «إيرباص» و«بوينغ» و«جنرال إلكتريك» و«رولس - رويس» و«تالس الشرق الأوسط» و«باناسونيك أفيونيكس» و«جيتيكس».