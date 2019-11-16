«البتروكيماويات» يحتاج إلى تعديل مدخلات الإنتاج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت نتائج أداء شركات قطاع البتروكيماويات المدرجة في أسواق منطقة الخليج العربي، للربع الثالث من العام الجاري، العديد من المعطيات المتفاوتة، والتي أثرت بشكل مباشر في نتائج أداء الشركات التراكمية، على الرغم مما يحظى به القطاع من دعم وتحفيز على المستويين الحكومي والخاص.

وذكر تقرير شركة نفط الهلال الأسبوعي أن نتائج أداء شركات البتروكيماويات جاءت متباينة ومتقلبة، تميل نحو الصمود ومقاومة الضغوط السوقية والمنافسة تارة، وإيجابية على مستوى ضبط النفقات الداخلية وتحسين الأداء التشغيلي تارةً أخرى.

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وتحدث تقرير نفط الهلال عن نجاح عدد من شركات القطاع في تحقيق نتائج أداء إيجابية، وأرجعت ذلك إلى انخفاض المصروفات العمومية والإدارية، بجانب انخفاض أسعار البروبان والبروبيلين، بالإضافة إلى تحسن هوامش الربح وتحسن الأداء التشغيلي.

ويرى التقرير أن عدداً من الشركات أظهرت مقاومة كبيرة في وجه موجة الضغوط الحالية، ونجحت في تحقيق نتائج أداء إيجابية، تعود في الأساس إلى انخفاض مصاريف البيع والتسويق، وكذلك تكاليف التمويل، وهبوط أسعار الأصول، وصولاً إلى تحسن هامش الربح على عدد من المنتجات.

وبحسب تقرير نفط الهلال، فإن مسارات الأسواق الخارجية والأسعار تعد من أهم تحديات المرحلة الراهنة، وتتجاوز عمليات البحث عن أدوات رفع الكفاءة التشغيلية وضبط التكاليف، ما يعني ضرورة تعديل مدخلات الإنتاج.