5.8 مليار إيرادات «أرابتك» والخسائر 380 مليوناً

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سجلت أرابتك القابضة («أرابتك»أو«المجموعة»)، صافي خسارة عائدة للشركة الأم قدرها 380 مليون درهم عن مدة التسعة أشهر الأولى من سنة 2019، ويعود ذلك إلى عمليات أرابتك للإنشاءات (إحدى شركات المجموعة) وبشكل رئيسي إلى التأخير في تسليم المشاريع القديمة مع التراجع المستمر للقطاع العقاري وقطاع الإنشاءات. كانت التحديات الرئيسية هي تمويل المشاريع والعوامل السياسية الإقليمية وضعف السيولة المالية في قطاع الإنشاءات.

من الناحية الإيجابية، استمرت الشركات الأخرى التابعة للمجموعة في تحقيق أرباح، كما ارتفعت حصيلة حافظة المجموعة من المشاريع الصناعية، وتحديداً مشاريع النفط والغاز بما يعكس الفرص القوية في هذا القطاع.

هذا وشهد إجمالي الإيرادات عن المدة تراجعاً 18.5% ليصبح 5.8 مليار درهم، متأثراً بشكل رئيسي بانخفاض الإيرادات من مشاريع الإنشاءات 15.6% ليصبح 4.3 مليار درهم.

مازالت حافظة مشاريع المجموعة في وضع جيد، حيث بلغت قيمتها 13.5 مليار درهم بالرغم من تراجع الفوز بعقود مشاريع جديدة خلال مدة التسعة أشهر الأولى من سنة 2019.

وانخفض إجمالي الدين خلال مدة التسعة أشهر الأولى من سنة 2019 بواقع 341 مليون درهم.

مازالت المجموعة مستمرة في تعديل حجم قوتها العاملة بالشكل المناسب وتخفيض العمالة ووظائف الدعم لديها بما يتناسب مع المتطلبات التشغيلية للشركة إلى جانب تخفيض التكاليف وتحسين إنتاجية المجموعة ومردودها.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة، بيتر بولارد: نحن غير راضين عن أداء المجموعة خلال الربع الثالث من سنة 2019. وكما صرحنا سابقاً، مازال مجلس الإدارة والإدارة العليا ملتزمين بتسليم المشاريع القديمة، والعديد منها الآن في مرحلة الاختبار والتشغيل النهائي، ونتوقع أن يتم تسليم معظمها مع منتصف عام 2020 ما يقلل المخاطر التي قد تتعرض لها المجموعة في المستقبل.