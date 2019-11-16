الإنتاج الصناعي الأمريكي يتراجع بأكبر وتيرة في 17 شهراً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة بأكبر وتيرة في 17 شهراً خلال أكتوبر الماضي، مع تراجع كافة القطاعات.

وأظهرت بيانات صادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الجمعة، انخفاض الإنتاج الصناعي الأمريكي بنسبة 0.8% في أكتوبر الماضي، ليسجل أكبر وتيرة هبوط شهرية منذ مايو/ أيار لعام 2018، مقابل انخفاض قدره 0.3% في الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تُشير إلى انخفاض الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة بنسبة 0.4% خلال نفس الفترة.

وكشفت البيانات عن تراجع إنتاج قطاع التعدين بنحو 2.6%، وهبوط قطاع المرافق بنسبة 0.7% خلال الشهر الماضي، بينما انخفضت الصناعات التحويلية بنحو 0.6% خلال الشهر الماضي.

وعلى أساس سنوي، تراجع الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة بنسبة 1.1% في أكتوبر الماضي مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.

وأشارت البيانات إلى أن مؤشر استغلال القدرة الصناعية سجل مستوى 76.7% خلال الشهر الماضي، مقارنة مع 77.5% في سبتمبر/ أيلول الماضي.