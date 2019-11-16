40.4 مليون إنفاق قطاع الضيافة على الأتمتة

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يصل حجم الإنفاق على الأتمتة بقطاع الضيافة في الدولة إلى نحو 40.4 مليون درهم العام الجاري، فيما يصل الإنفاق العالمي على القطاع إلى نحو 50 مليار دولار، وفقاً لتقديرات مجموعة «في دي ايه» VDA، الإيطالية المتخصصة في توفير الحلول الذكية لقطاعي الضيافة والعقارات السكنية.

وقال بييركارلو جراماجليا، الرئيس التنفيذي لمجموعة «في دي ايه» على هامش مشاركتها في معرض «هايتك دبي»: إن الشركة تعمل على تحديث الأنظمة التقنية في نحو 40 منشأة فندقية في الإمارات تلتزم بالانتهاء منها خلال الربع الأول من 2020 لتكون مستعدة لاستقبال الحدث العالمي إكسبو 2020 - دبي. حيث يشهد قطاع الضيافة في الإمارات طلباً كبيراً في الفترة الحالية لأتمتة العديد من الخدمات والأنظمة التي تسهم في تقديم خدمات مضافة للنزلاء.