فضيحة تخفض أسهم بنك «إس.إي.بي» 15%



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أثارت احتمالات الكشف عن فضيحة جديدة لتبييض الأموال في أحد البنوك الكبرى بشمال أوروبا، مخاوف المستثمرين. وسجل سهم بنك «إس.إي.بي» السويدي تراجعاً كبيراً في تعاملات، الجمعة؛ بعد الإعلان عن تلقيه لاتصال من الإذاعة العامة السويدية «إس.في.تي»؛ لإبلاغه بوجود خطط لإدراج اسمه في برنامج وثائقي للإذاعة عن الأموال القذرة، وفقد سهم البنك حوالي 15% من قيمته، كما تراجعت قيمة سنداته.

وأشارت «بلومبيرج» إلى أن «إس.إي.بي» مثل «سويد بنك» لديه عمليات واسعة في منطقة بحر البلطيق، كما أن الإذاعة السويدية نشرت تقارير عن وجود علاقات بين بنك «إس.إي.بي» وبنك «دانسك بنك» الدنماركي المتورط في أكبر فضائح تبييض الأموال في أوروبا.