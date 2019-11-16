«مبادلة» تستعرض خططها في التصنيع والاتصال والتكنولوجيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تستعرض شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، خلال مشاركتها في «معرض دبي للطيران 2019»، الذي يقام من 17 إلى 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أحدث التطورات في محفظة شركات صناعة الطيران التابعة لها.

تمكّنت شركات صناعة الطيران، التابعة لشركة «مبادلة»، والتي تنشط في قطاعات التصنيع والخدمات الصناعية وتقنيات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، من تعزيز تنافسيتها العالمية خلال السنوات الماضية، وتحقيق مكانة ريادية في قطاعاتها.. وتشمل هذه الشركات: «ستراتا للتصنيع»؛ و«سند لتقنيات الطيران»؛ و«سند لحلول الطيران»؛ و«الياه للاتصالات الفضائية»، (الياه سات).. كما تضم محفظة صناعة الطيران، التابعة لمبادلة: «فيرجن أوربت» و«فيرجن جالاكتيك»؛ حيث تمتلك فيهما استثمارات مشتركة مع «مجموعة فيرجن»؛ لتلبية الطلب على خدمات قطاع الفضاء، الذي يحظى بنمو متسارع.

وتخطط مبادلة للاستفادة من «معرض دبي للطيران»؛ باعتباره من أكبر المنصات لقطاع صناعة الطيران على المستوى العالمي؛ لتسليط الضوء على مسيرتها وخططها في مجال التكنولوجيا، إضافة إلى الإعلان عن صفقات جديدة مع عددٍ من الشركاء الاستراتيجيين من حول العالم.

وقال بدر سليم سلطان العلماء، رئيس وحدة صناعة الطيران في شركة «مبادلة» تستند رؤيتنا في مجال صناعة الطيران إلى استراتيجية حكومة دولة الإمارات؛ لتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وفق موجهات الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي، ونتطلع إلى تعزيز المكانة الريادية، التي تحظى بها دولة الإمارات في قطاعي صناعة الطيران وخدمات الفضاء عالمياً؛ من خلال شركاتنا الوطنية، وتقوم هذه الشركات بتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة؛ بهدف المساهمة في تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي لصناعة الطيران، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة.

وقال إسماعيل علي عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتا»، إن معرض دبي للطيران يشكل منصة عالمية متميزة؛ لاستعراض إنجازاتنا وشراكاتنا الجديدة وجهودنا لتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة؛ حيث يأتي انعقاد دورة هذا العام متزامناً مع احتفالنا بمرور عقد كامل على تأسيس «ستراتا» كشركة رائدة في مجال صناعة الطيران. وتعكس مشاركتنا في المعرض هذا العام تطلعات «مبادلة»؛ لتعزيز مكانتها في قطاع صناعة الطيران على المستوى العالمي.

وأضاف: لقد عزمنا على مواصلة مسيرتنا الطموحة خلال العقد المقبل، والبدء بتطبيق تقنيات مبتكرة ودمجها في عمليات تصنيع أجزاء هياكل الطائرات؛ مثل: الروبوتات والذكاء الاصطناعي والأتمتة والطباعة ثلاثية الأبعاد والتصنيع بالوسائل الرقمية والمواد المتقدمة، كذلك تركّز جهودنا في مجال البحث والتطوير على تبني التقنيات المضافة والذكية في التصنيع، وأساليب الفحص المتطورة بواسطة التصوير الحراري، والمعالجة المُحسّنة والتصنيع الآلي لأجزاء الطائرات من المواد المُركّبة.

وكذلك تحظى «سند لتقنيات الطيران» بمكانة ريادية في توفير خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة لمحركات الطائرات لما يزيد على 30 عاماً. ويعبر اسم «سند» عن هوية الشركة وأهدافها الأساسية؛ حيث تتمثل مهمتها في توفير الدعم والمساندة لشركات صناعة المحركات وشركات الطيران العالمية، مستفيدةً من التغير الكبير، الذي يشهده قطاع صيانة المحركات، والمتمثل في التوظيف المتزايد لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة؛ مثل: الأتمتة والروبوتات والذكاء الصناعي؛ لتوفير خدمات صيانة متميزة ومبتكرة.

وقال منصور الجناحي، الرئيس التنفيذي لشركة «سند لتقنيات الطيران»، إن معرض دبي للطيران أصبح حدثاً استراتيجياً يستقطب اهتمام الشركات المحلية والإقليمية والعالمية وكافة المهتمين بقطاع صناعة الطيران وخدمات الطائرات؛ لاستكشاف فرص التوسع في أعمالهم وسبل تطويرها؛ ومن خلال الفرص التي يتيحها المعرض لاستعراض الإنجازات والمبادرات المستقبلية، يواصل معرض دبي للطيران استقطاب أبرز الشركات والمتخصصين في هذا المجال من جميع أنحاء العالم.

كما تشارك «الياه سات»، الشركة العالمية في تشغيل خدمات الاتصالات الفضائية في منصة مبادلة بمعرض دبي للطيران 2019 وقد لعبت «الياه سات»، منذ تأسيسها، دوراً محورياً في توفير حلول الاتصالات الفضائية المبتكرة لعملائها من الهيئات الحكومية والشركات، فضلًا عن خدمات الاتصالات للمجتمعات في المنطق النائية، التي تفتقر إلى خدمات الاتصالات أو تعاني ضعفاً في جودة هذه الخدمات؛ وذلك على امتداد مناطق الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب غرب آسيا والبرازيل.

وأكد مسعود محمد شريف محمود، الرئيس التنفيذي لشركة «الياه سات» أهمية المشاركة في معرض دبي للطيران عقب صفقة الاستحواذ على شركة الثريا للاتصالات؛ لاستعراض مجموعة خدماتنا المتكاملة للاتصالات الفضائية، التي نسعى من خلالها إلى تلبية احتياجات عملائنا من المؤسسات الحكومية والتجارية لتقنيات الاتصالات الفضائية الخاصة بالمنصات الجوية التي تشمل اتصالات الركاب وطاقم القيادة.