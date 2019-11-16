شكرا لقرائتكم خبر عن «البنوك» تمتص ضغوط «العقار» وتستقر بالأسهم في «الخضراء» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

قادت أسهماً في قطاع البنوك أسواق المال المحلية إلى المنطقة الخضراء، على الرغم من تعرضها لضغوط من القطاع العقاري للأسبوع الثاني على التوالي، في وقت اتجهت المحافظ الاستثمارية لعمليات تسييل محدودة، بالنظر إلى مستويات السيولة التي قاربت نحو ملياري درهم، وذلك مع تباين توجهات المستثمرين الأجانب.

ارتفع مؤشر سوق دبي خلال أسبوع 0.1%، بدعم من «الإمارات دبي الوطني»، و«دبي الإسلامي» بينما صعد سوق أبوظبي 0.12%، بقيادة «أبوظبي الأول»، و«اتصالات».

وتوجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء في سوق دبي خلال أسبوع، وبصافي استثمار بلغ 47 مليون درهم محصلة شراء، في مقابل عمليات تسييل بأبوظبي، وبصافي استثمار 235.12 مليون درهم محصلة بيع. وبدورها اتجهت المؤسسات نحو التسييل ب173 مليون درهم كمحصلة بيع في السوقين.

وبلغت السيولة الأسبوعية في الأسواق 2.12 مليار درهم، منها 1.02 مليار درهم في دبي، و1.1 مليار درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 818.5 مليون سهم، توزعت بواقع 503.8 مليون سهم في دبي، و314.7 مليون سهم في أبوظبي، وجاء ذلك من خلال 21.6 ألف صفقة.

سوق أبوظبي

ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال أسبوع عند مستوى 5137.62 نقطة، مستفيداً من ارتفاع أسهم شركات البنوك والاتصالات والتأمين والسلع والخدمات.

وارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.13% مع ارتفاع «أبوظبي الأول» 1.04%، وذلك بالرغم من تراجع «أبوظبي التجاري»، و«أبوظبي الإسلامي» 2.8%، و3.19% على التوالي.

وزاد قطاع الاتصالات 0.6% مع ارتفاع «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وبالعكس، انخفض قطاع العقار 2.5% متأثراً بتراجع «الدار» 2.61%، و«رأس الخيمة العقارية» 0.67%.

وهبط قطاع الطاقة 1.82% بفعل هبوط «دانة غاز» 1.9%، و«طاقة» 9.73%، وذلك في مقابل ارتفاع «أدنوك للتوزيع» 1.15%.

ونزل قطاع الاستثمار 2.45% بعد نزول «إشراق» 2.24%، و«الواحة كابيتال» 2.38%.

سوق دبي

صعد مؤشر سوق دبي المالي إلى مستوى 2701.48 نقطة، بفعل ارتفاع أسهم شركات البنوك والاستثمار، مقابل تراجع العقار والنقل.

وارتفع قطاع البنوك 1.65% مع ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 2.18%، و«دبي الإسلامي» 1.51%.

وصعد قطاع الاستثمار 1.37% نتيجة صعود «دبي للاستثمار»1.58%، و«شعاع كابيتال» 4.95%، وذلك في مقابل تراجع «سوق دبي المالي» 0.23%.

وبالعكس، تراجع قطاع العقار 0.1% بضغط من تراجع «إعمار العقارية» 0.96%، و«إعمار للتطوير» 2.8%، و«داماك» 2.5%، و«أرابتك» 1.12%، و«الاتحاد العقارية» 2.9%، وذلك في مقابل ارتفاع «ديار» 1.12%، و«إعمار مولز» 0.52%.

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وهبط قطاع النقل 5% متأثراً بهبوط «العربية للطيران» 4.76%، و«أرامكس» 5.35%، و«الخليج للملاحة» 4.35%.

اتجاه السيولة

واستقطب «الإمارات دبي الوطني» التداولات الأكثر في سوق دبي خلال أسبوع، بقيمة 236.7 مليون درهم، مغلقاً عند 11.7 درهم، تلاه «إعمار العقارية» بسيولة قدرها 196.7 مليون درهم، مغلقاً عند 4.18 درهم، ثم «دبي الإسلامي» بتداولات قيمتها 105.5 مليون درهم، وأقفل عند 5.37 درهم.

وعلى صعيد التداولات الأسبوعية في سوق أبوظبي، تصدر القائمة الثلاثي البنكي «أبوظبي الأول»، و«التجاري»، و«الإسلامي»، على التوالي؛ حيث استحوذ الأول على سيولة بقيمة 308.13 مليون درهم، مغلقاً عند 15.58 درهم، والثاني جذب 140.4 مليون درهم، وأقفل عند 7.63 درهم، والثالث اجتذب 139.67 مليون درهم، وأغلق عند 5.16 درهم.

الارتفاعات والانخفاضات

وجاء في مقدمة الأسهم المرتفعة في أسبوع بدبي، «المصرف الخليجي التجاري» بنسبة ارتفاع 6.83% مغلقاً عند 0.485 درهم، تلاه «شعاع كابيتال»، وزاد 4.95% عند 0.955 درهم، ثم «الوطنية للتأمينات العامة»، بارتفاعه 4.76% إلى 2.2 درهم.

وبالعكس، هبط «الإسكندنافية للتأمين» 18.89% عند 2.19 درهم، تلاه في التراجع «الإثمار القابضة» ب12.29% مغلقاً عند 0.207 درهم، ثم «أملاك»، متراجعاً 10.77% إلى 0.464 درهم.

وسجل «الإمارات للتأمين» الارتفاع الأكثر في سوق أبوظبي خلال أسبوع بنسبة 11.11% مغلقاً عند 7.8 درهم، تلاه «أبوظبي الوطنية للفنادق»، مرتفعاً 8.97% عند 3.16 درهم، ثم «أبوظبي الوطنية للتكافل»، وزاد 5.82% عند 2.91 درهم.

وبالعكس، كان التراجع الأكثر ل«الاتحاد للتأمين» متراجعاً 18.97% عند 0.705 درهم، تلاه «بلدكو»، ونزل 11.64% إلى 0.334 درهم، ثم «أبوظبي لبناء السفن» الذي أغلق متراجعاً 10% عند 1.62 درهم.

الجنسيات

وفيما يتعلق بالتداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي خلال أسبوع، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 261.17 مليون درهم محصلة شراء، منها 8 ملايين درهم محصلة شراء العرب، و253.15 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، والمقابل، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 261.17 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 235.12 مليون درهم محصلة بيع الأجانب، و26 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين.

أما في سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 115 مليون درهم محصلة شراء، منها 47 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، و60 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و8 ملايين درهم محصلة شراء العرب، وفي المقابل، اتجه المستثمرون المواطنون نحو البيع، بصافي استثمار بلغ 115 مليون درهم محصلة بيع.

الشراء الأجنبي

وحظي «العربية للطيران» بأكبر نسبة شراء من قبل الأجانب (غير العرب) في أسبوع، تلاه في ذلك أسهم «دبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني»، و«إعمار مولز»، و«شعاع كابيتال»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «إعمار العقارية»، و«إشراق»، و«دانة غاز»، و«العالمية القابضة»، و«أغذية».

المؤسسات

وبدورها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو البيع في السوقين خلال أسبوع، بصافي استثمار بلغ 173.4 مليون درهم محصلة بيع، منها 9.9 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و163.5 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.

وفي المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 173.4 مليون درهم محصلة شراء، منها 9.9 مليون درهم محصلة شراء في دبي، و163.5 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.