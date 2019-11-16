«الاقتصاد» تبحث تعزيز التعاون مع هولندا بمجالات الابتكار والتكنولوجيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”



بحث عبدالله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، مع هانك شولينغ، نائب وزير التجارة الخارجية بالمملكة هولندا، مجالات وفرص التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين دولة الإمارات وهولندا.

ركز اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الاقتصاد في أبوظبي على تعزيز التعاون بمجالات الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة والزراعة والأمن الغذائي والاقتصاد الدائري الصديق للبيئة، والطاقة المتجددة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والسياحة والضيافة.

وأكد آل صالح، خلال اللقاء الذي حضره الويسيس سوهانس أدريانس سفير مملكة هولندا لدى الدولة، والدكتور أديب العفيفي مدير إدارة البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة الاقتصاد، أن العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الصديقين تشهد نمواً مستمراً و بما يحقق مصالحهما المشتركة، مؤكداً ضرورة العمل معاً لتطوير العلاقات من خلال المجالات المهمة للبلدين، ومنها الابتكار والتكنولوجيا واقتصاد المعرفة والأمن الغذائي الذي توليه الدولة أهمية كبيرة، وهذا يتيح المجال واسعاً للتعاون في ظل الإمكانيات الزراعية والكبيرة التي تملكها هولندا.

وأشار آل صالح إلى أن الأرقام والإحصائيات تعكس مدى تطور ومتانة علاقات البلدين؛ إذ نمت التجارة غير النفطية بين البلدين، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 3.9 مليار دولار في العام 2018، بنسبة نمو 14.7% مقارنة بعام 2017، وتعكس هذه الزيادة الكبيرة مدى التطور الذي تشهده العلاقات الثنائية خاصة الاقتصادية والتجارية.

وأوضح أن حجم الرصيد التراكمي للاستثمارات الإماراتية المباشرة في هولندا يبلغ نحو 9.2 مليار دولار في العديد من المجالات؛ منها النفط والغاز الطبيعي والألومينا وإدارة المحطات والحاويات البحرية والخدمات اللوجستية وغيرها من الأنشطة الاستثمارية، فيما يبلغ حجم الاستثمارات الهولندية في الإمارات نحو 3.2 مليار دولار.

ومن جانبها أكدت المسؤولة الهولندية حرص بلادها على تعزيز تعاونها، وتنمية علاقاتها مع دولة الإمارات في كافة المجالات، ومنها الأمن الغذائي، والزراعة التي تملك فيها هولندا خبرة وإمكانيات كبيرة، وخاصة ما يتعلق بالزراعة المائية والزراعة العمودية، منوهة بأن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة أيضاً يتيح الفرصة لتعزيز التعاون الثنائي، وكذلك الطاقة المتجددة والابتكار، وغيرها من المجالات المهمة للبلدين.

وأشادت بالتطور اللافت الذي تشهده دولة الإمارات، وما تزخر به من فرص تجارية واستثمارية مغرية في العديد من المجالات، ما شجع الكثير من رجال الأعمال والمستثمرين والشركات الهولندية على اتخاذ الإمارات مقراً ومنطلقاً إلى التوسع في أسواق المنطقة.