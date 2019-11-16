الإمارات وأذربيجان تبحثان آفاقاً جديدة للشراكة الاقتصادية

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بحث المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد مع إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان سبل الانتقال بالشراكة الاقتصادية بين الإمارات وأذربيجان إلى مستويات جديدة.

وأكد الجانبان قوة العلاقات الثنائية والاقتصادية ووجود آفاق واسعة للتعاون في العديد من المجالات التي تخدم الأجندة الاقتصادية لكل من البلدين، ومن أبرزها التبادل التجاري والأنشطة الاستثمارية والتصنيع ومشاريع الطاقة المتجددة وقطاع النقل والسياحة وغيرها.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الأذري لوزير الاقتصاد على هامش انعقاد أعمال الدورة السابعة للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين في العاصمة الأذرية باكو، حيث حضر اللقاء محمد أحمد القبيسي سفير دولة الإمارات لدى أذربيجان، ومحمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وعدد من مسؤولي الجانبين.

وأعرب الرئيس إلهام علييف خلال اللقاء عن ترحيبه بوفد دولة الإمارات، مؤكداً أن العلاقات بين أذربيجان ودولة الإمارات تشهد نمواً كبيراً في مختلف المجالات، وأن العلاقات الثنائية والسياسية بين الجانبين قوية جداً، مشيداً بأواصر الصداقة والتفاهم والدعم المتبادل بين البلدين إزاء العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مختلف المحافل الدولية.

وأكد الرئيس إلهام علييف أن دولة الإمارات شريك مهم لأذربيجان في المنطقة، وأن التعاون بين البلدين يشهد تنامياً ملموساً في العديد من المجالات، ومنها التبادل التجاري والأنشطة السياحية، مؤكداً متانة الروابط على المستوى الثقافي والشعبي بين الجانبين.

وأشار إلى أهمية انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة بدورتها السابعة في باكو، معرباً عن ثقته بأن اللجنة ستنجح في تحديد قطاعات وفرص جديدة للشراكة خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن تعزيز التعاون القائم في القطاعات التقليدية.

من جهته، أعرب المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد عن تقديره لحفاوة الاستقبال والترحيب بوفد الدولة في باكو، ونقل للرئيس الأذري تحيات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، مشيراً إلى أن الرغبة المشتركة لقيادتي البلدين في تعزيز أطر التعاون الثنائي والاقتصادي تشكل محركاً حقيقياً لتطوير قنوات الشراكة بين الجانبين.

وأكد أن علاقات البلدين في تنامٍ مستمر وأن التعاون بينهما يرتكز على أواصر متينة من الصداقة والاحترام والانتماء الثقافي والحضاري المشترك، والتي توفر أرضية خصبة للانتقال بشراكة البلدين إلى مستويات جديدة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

وأشار وزير الاقتصاد إلى أن أذربيجان تتمتع باقتصاد حيوي وتمثل وجهة مهمة على المستوى الإقليمي لأنشطة التجارة والاستثمار والسياحة والتعاون الاقتصادي بالنسبة لدولة الإمارات، وأكد أنه يلمس ما تشهده أذربيجان من تقدم مستمر في العديد من المجالات التنموية ولاسيما في ما يخص الاقتصاد والبنى التحتية، وأنها تمثل بيئة واعدة للشراكة في العديد من القطاعات خلال المرحلة المقبلة، ولاسيما في التجارة والاستثمار والصناعة والنقل والطاقة المتجددة والسياحة.