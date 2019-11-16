الاتحاد للطيران تطلق برنامج الولاء بحلة جديدة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قامت الاتحاد للطيران، بإعادة إطلاق برنامجها لولاء المسافرين الذي حاز الجوائز، «ضيف الاتحاد»، بتصميم جديد وتحسينات نوعية على مكافآته. ويوفّر البرنامج الذي وصل عدد أعضائه إلى أكثر من 6.5 مليون ضيف حول العالم.

أصبح بإمكان أعضاء برنامج «ضيف الاتحاد» استخدام أميالهم لشراء المزيد من الرحلات، إما عبر استخدام الأميال وحدها أو عبر الدفع بالأميال والنقد معاً، مع توافر المزيد من الاختيارات الملحقة مثل، المقاعد السياحية الرحبة، أو الأمتعة الإضافية.

وقال روبن كامارك، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في المجموعة: سعداء بإعادة إطلاقه بحلته الجديدة ومزاياه المحسّنة، ونحرص على توفير طرق جديدة ومبتكرة لمكافأة ولاء الملايين من ضيوفنا حول العالم، سواء من خلال إلغاء القيود حيث أمكن، أو من خلال توفير مجموعة واسعة من المزايا والمنتجات المتفوقة، والتي تتفق مع تطلعاتهم وتوقعاتهم من «ضيف الاتحاد».

وسيحظى الضيوف من حملة العضوية الذهبية فما فوق بخدمة السائق مع السيارة المجانية باتجاه واحد، في أبوظبي، لدى حجزهم عبر أميال البرنامج للسفر على متن درجة الأعمال أو الدرجة الأولى.