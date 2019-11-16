عبدالله الهاشمي: 639.3 مليار دولار صفقات معرض دبي للطيران خلال 10 دورات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد اللواء ركن طيار عبدالله السيد الهاشمي، المدير التنفيذي للجنة العسكرية المنظمة لمعرض دبي للطيران 2019، أن إجمالي صفقات معرض دبي للطيران خلال 10 دورات وعلى مدار 18 عاماً بلغت نحو 639.3 مليار دولار ما يمثل دليلاً عملياً على ريادة دولة الإمارات في صياغة توجهات صناعة الطيران عالمياً.

وأضاف أن معرض دبي للطيران، قصة نجاح استثنائية تجسد المكانة الرائدة لدولة الإمارات عالمياً في رسم مستقبل قطاع الطيران، مشيراً إلى أن المعرض يواصل تحقيق قفزات نوعية منذ انطلاق دورته الأولى في عام 1989 وبات حدثاً مهماً يلعب دوراً مؤثراً في القطاع. وأوضح اللواء الهاشمي، أن فعاليات الدورة ال16 من معرض دبي للطيران 2019 التي تنطلق غداً وتستمر إلى 21 الجاري، تشهد مشاركة 1300 شركة منها 100 شركة جديدة تشارك للمرة الأولى في المعرض وتنتمي إلى الأسواق الآسيوية والإفريقية والأوروبية فيما يشارك في الدورة الجديدة التي تعد الأكبر حجماً والأفضل محتوى 160 وفداً رسمياً من حول العالم، لافتاً إلى أن المعرض، حقق نمواً مطرداً خلال تاريخه ليعكس الابتكارات والفرص في صناعة الطيران بالشرق الأوسط وحول العالم.

أكد المدير التنفيذي للجنة العسكرية المنظمة لمعرض دبي للطيران 2019، أن التقنيات الحديثة والابتكارات التي تشكّل مستقبل صناعة الطيران ستكون أهم نقاط النقاشات الرئيسية خلال فعاليات الدورة الحالية من المعرض الدولي الذي من المتوقع أن يحضر فعالياته نحو 87 ألف متخصص في أعمال الطيران خلال فترة الحدث على مدى خمسة أيام موضحاً أن معرض دبي للطيران 2019 الذي يقام على مساحة 645 ألف متر مربع يضم أحدث الطائرات المدنية والعسكرية والبالغ عددها 165 طائرة هذا العام، إضافة إلى إمكانية مشاهدة الزوار للكثير من الاستعراضات الجوية المبهرة.



قادة القوات الجوية



وحول أهم الفعاليات التي يستضيفها المعرض في دورته الجديدة، قال اللواء الهاشمي إن معرض دبي للطيران 2019، يشهد العديد من الفعاليات والأحداث المصاحبة منها مؤتمر دبي الدولي لقادة القوات الجوية الذي ينطلق اليوم ويتضمن ثلاث جلسات بمشاركة 50 قائد قوات جوية من الدول الشقيقة والصديقة من حول العالم للوقوف على التحديات الراهنة والمستقبلية ومناقشة تطورات قطاع الطيران العسكري من خلال سلسلة من اللقاءات والحوارات الاستراتيجية.

وأضاف أن معرض دبي للطيران يستضيف في دورته الحالية مؤتمراً للمديرين التنفيذيين لخطوط الطيران والذي يعقد تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس الأعلى لمعرض دبي للطيران، وذلك بهدف مناقشة مستقبل القطاع والنهوض بصناعة الطيران إلى آفاق أرحب، بينما يستضيف المعرض «منصة الفضاء» التي تجمع رواد الفضاء من أنحاء العالم لنقل تجاربهم المختلفة إلى أبناء الإمارات الذين انطلقوا إلى الفضاء ضمن برنامج مستدام محققين حلم المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأوضح المدير التنفيذي للجنة العسكرية المنظمة لمعرض دبي للطيران 2019، أن شركات صناعة الطائرات الوطنية والأجنبية سوف تستعرض أحدث التكنولوجيا في القطاع خلال فعاليات الحدث الدولي، مشيراً إلى أن مجموعة «إيدج» الإماراتية سوف تستعرض أحدث التكنولوجيا المتقدمة في القطاع خلال مشاركتها في المعرض بأكبر جناح.

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الصفقات المتوقعة



وحول التوقعات لحجم الصفقات مقارنة بالدورات السابقة، قال إن الدورة الحالية من معرض دبي للطيران 2019، ستكون استثنائية من حيث التنظيم والحضور وعقد الصفقات التجارية والعسكرية في ظل الاهتمام الواسع من قبل الدول للمشاركة بوفود رسمية رفيعة المستوى.

وذكر المدير التنفيذي للجنة العسكرية المنظمة لمعرض دبي للطيران 2019، أن المعرض الدولي الذي ينعقد كل عامين يمثل منصة رائدة لإطلاق التوجهات الجديدة ومناقشة القضايا التي تساعد على تطوير قطاع الطيران إقليمياً وعالمياً ويلعب دوراً كبيراً في رسم مشهد صناعة الطيران من خلال القضايا التي تتم مناقشتها خلال المؤتمرات المصاحبة والصفقات التي يتم الإعلان عنها وعرض أحدث التقنيات والتكنولوجيا في عالم صناعة الطيران على مستوى العالم.



التطور التاريخي



أوضح عبدالله الهاشمي، أن المعرض شهد تطورات كبيرة تاريخية، وضعته ضمن أهم معارض قطاع الطيران؛ حيث أقيمت دورته الأولى بمطار دبي الدولي على مساحة 7 آلاف متر مربع بمشاركة 200 جهة عارضة؛ إذ تم عرض 25 طائرة بحضور 10 آلاف زائر فيما شهدت الدورة الثانية التي أقيمت عام 1991 تضاعف عدد العارضين لتصل إلى 400 شركة من 40 دولة وتم عرض 67 طائرة، بينما نجح المعرض في دورته الثالثة عام 1993 في مواصلة النمو وشهد مشاركة 450 عارضاً بحضور 20 ألف زائر وتم عرض 84 طائرة. وأضاف، استمر المعرض في التطور والنمو وخلال دورته الرابعة عام 1995 بلغ عدد الحضور 25 ألف زائر ومشاركة 104 طائرات و500 شركة من 24 دولة وفي دورته الخامسة في عام 1997 شارك في المعرض 500 شركة من 31 دولة، فيما انطلق المعرض في دورته السادسة عام 1999 تحت شعار دبي 2000 وانتقل إلى إكسبو مطار دبي بمشاركة 500 عارض من 37 دولة بحضور 30 ألف زائر وتوقيع صفقات بقيمة ملياري دولار، وفي دورته السابعة عام 2001 شهد المعرض مشاركة 450 جهة عارضة و150 وفداً وبلغت قيمة الصفقات 15.6 مليار دولار وفي عام 2003 شهد المعرض بدورته الثامنة مشاركة 550 جهة عارضة وعرض 85 طائرة وحضور 27 ألف زائر وبلغت قيمة الصفقات 10.5 مليار دولار، بينما سجلت الدورة التاسعة من المعرض عام 2005 أرقاماً قياسية بمشاركة 726 عارضاً من 46 دولة وحضور 35 ألف زائر وبلغت قيمة الصفقات 21.3 مليار دولار.

وسجل المعرض في دورته العاشرة عام 2007 صفقات بقيمة 155.5 مليار دولار وبلغ عدد العارضين 850 جهة عارضة وحضور أكثر من 45 ألف زائر، فيما واصل المعرض في دورته عام 2009 استقطاب المزيد من العارضين بنحو 890 جهة عارضة وبحضور 53 ألف زائر وبلغت قيمة الصفقات 14 مليار دولار، كما شهدت دورته الثانية عشرة في عام 2011 مشاركة 960 جهة عارضة وحضور أكثر من 56 ألف زائر وحقق المعرض صفقات بقيمة 63.3 مليار دولار.

ولفت إلى أن عدد المشاركين في المعرض ارتفع في دورته الثالثة عشرة في عام 2013 إلى 1103 جهات عارضة، وبلغ عدد الزوار أكثر من 66 ألف زائر وحقق المعرض الأضخم من حيث قيمة الصفقات 206.1 مليا دولار وحققت الدورة الرابعة عشرة في عام 2015 صفقات وصلت إلى 37.2 مليار دولار ومشاركة 1046 جهة عارضة، وحضور أكثر من 69 ألف زائر، فيما شهدت الدورة الخامسة عشرة في عام 2017 عقد صفقات بقيمة 113.8 مليار دولار ومشاركة 1200 شركة طيران.(وام)