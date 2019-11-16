شكرا لقرائتكم خبر عن "وول ستريت" تعزز مكاسبها عند مستويات قياسية..و"داو جونز" يواصل قفزاته التاريخية متجاوزاً 28 ألف نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت "وول ستريت" بشكل قوي خلال التعاملات مدعومة بالتفاؤل السائد في الأسواق حيال المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وصدور بيانات التجزئة الإيجابية مما دفع مؤشرات الأسهم الأمريكية نحو مستويات تاريخية غير مسبوقة.



وكان كبير الاقتصاديين بالبيت الأبيض "لاري كودلو" قد تحدث عن استمرار الحالة الإيجابية في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين رغم تقارير نشرتها وكالات أنباء عالمية تحدثت عن عقبات تعوق التوصل إلى اتفاق.



وأعرب "كودلو" عن تفاؤله باقتراب التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي بين البلدين.



وكشفت بيانات حكومية عن ارتفاع مؤشر مبيعات التجزئة الأمريكية بنسبة 0.3% في الشهر الماضي، وانخفاض الإنتاج الصناعي بنسبة 0.8%، في حين تراجعت أسعار الواردات بنسبة 0.5%.

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وفي سوق الخام، ارتفع "ويست تكساس" بنسبة 1.7% وأغلق عند 57.72 دولار للبرميل، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.8%، وسجل اعلى سعر اليوم ععند 57.9 دولار وأقل سعر عند 56.4 دولار.



وصعد "برنت" بنسبة 1.6% وأغلق عند 63.30 دولار للبرميل وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.3%، وبلغ أعلى سعر عند 63.6 دولار وأقل سعر عند 61.7 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.8% (ما يعادل 223 نقطة) إلى 28005 نقاط، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.1%، وسجل أعلى مستوى عند 28005 نقاط وأقل مستوى عند 27843 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.7% (ما يعادل 62 نقطة) إلى 8541 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.8%، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 8541 نقطة وأقل مستوى عند 8507 نقاط.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.7% (ما يعادل 24 نقطة) إلى 31120 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.7%، وسجل اعلى مستوى عند 3120 نقطة وأقل مستوى عند 3104 نقاط.