شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج خلال الأسبوع المنتهى..و"دبى" تربح 550 مليون درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، إذ ارتفعت بورصة السعودية بنسبة 1.61%، وصعدت بورصة دبى نسبة 0.5% رابحاً 13.43 نقطة، وربح رأس المال السوقى 550 مليون درهم، فيما ضغطت أسهم البنوك على بورصة البحرين، وتباينت مؤشرات بورصة الكويت. بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية-تاسى، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بنسبة 1.61% رابحاً 125.94 نقطة ليغلق عند مستوى 7924.19 نقطة، مدفوعة بصعود 10 قطاعات. بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية-تاسى، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بنسبة 1.61% رابحاً 125.94 نقطة ليغلق عند مستوى 7924.19 نقطة، مدفوعة بصعود 10 قطاعات. وبلغ حجم التداول ببورصة السعودية 594.50 مليون سهم بقيمة 35.61 مليار ريال، وارتفعت القيمة السوقية بنحو 35.61 مليار ريال لتغلق عند مستوى 1.871.12 تريليون ريال. وارتفعت 10 قطاعات ببورصة السعودية، على رأسها قطاع تجزئة السلع بنسبة 4.54%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 2.77%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 2.75%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 2.23%. بورصة دبىارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، خلال تعاملات الأسبوع المنتهى، بنسبة 0.5% رابحاً 13.43 نقطة ليغلق عند مستوى 2701.48 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعات البنوك والاستثمار والخدمات المالية، وارتفعت القيمة السوقية بمقدار 550 مليون درهم، لتغلق عند مستوى 369.83 مليار درهم. بورصة دبىارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، خلال تعاملات الأسبوع المنتهى، بنسبة 0.5% رابحاً 13.43 نقطة ليغلق عند مستوى 2701.48 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعات البنوك والاستثمار والخدمات المالية، وارتفعت القيمة السوقية بمقدار 550 مليون درهم، لتغلق عند مستوى 369.83 مليار درهم. وارتفع ببورصة دبى، قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.90%، أعقبه قطاعى الاستثمار والخدمات والمالية بنسبة 2%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.83%، فيما تراجع قطاع البنوك بنسبة 1.83%. Advertisements وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة ببورصة دبى سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 4.40%، ثم سهم شركة دى إكس بى إنترتينمنتس بنسبة 0.99%، فيما تراجع سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 3.30%، ثم سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 3.23%. بورصة البحرينتراجع المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 0.88% خاسراً 13.36 نقطة ليغلق عند مستوى 1504.97 نقطة، بضغوط هبوط قطاع البنوك التجارية على رأسها سهم البنك الأهلى المتحد. بورصة البحرينتراجع المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 0.88% خاسراً 13.36 نقطة ليغلق عند مستوى 1504.97 نقطة، بضغوط هبوط قطاع البنوك التجارية على رأسها سهم البنك الأهلى المتحد. وبلغ حجم التداول ببورصة البحرين 9.17 مليون سهم بقيمة 2.36 مليون دينار. وتراجع ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة 1.43% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلى المتحد، ثم قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 0.46%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.38% بضغوط هبوط سهم شركة ناس، فيما ارتفع قطاع الخدمات وحيداً بنسبة 0.04% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للسينما، شركة أى بى إم تيرمينالز.

بورصة الكويتتباينت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات الأسبوع المنتهى، وربح رأس المال السوقى 205 مليون دينار ليغلق عند مستوى 33.145 مليار دينار بنسبة نمو 0.62%. بورصة الكويتتباينت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات الأسبوع المنتهى، وربح رأس المال السوقى 205 مليون دينار ليغلق عند مستوى 33.145 مليار دينار بنسبة نمو 0.62%. وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.62% رابحاً 35.52 نقطة ليغلق عند مستوى 5729.47 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 1.23% رابحاً 75.90 نقطة ليغلق عند مستوى 6254.41 نقطة، وهبط مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 1.03% خاسراً 48.99 نقطة ليغلق عند مستوى 4704.70 نقطة. وبلغ حجم التداول ببورصة الكويت 725.21 مليون سهم بقيمة 120.82 مليون دينار عبر تنفيذ 24.48 ألف صفقة.

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