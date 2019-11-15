شكرا لقرائتكم خبر عن "وول ستريت" تفتتح تداولات الجلسة عند أعلى مستوياتها التاريخية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت "وول ستريت" تعاملات جلسة اليوم عند أعلى مستويات تاريخية جديدة بعد ان أثارت تصريحات المستشار الاقتصادي بالبيت الأبيض "لاري كودلو" حالة من الإيجاببية حيال المفاوضات التجارية الدائرة بين الولايات المتحدة والصين.



واعرب "كودلو" عن تفاؤله إزاء قرب التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق النهائي التجاري مع الصين، وذلك على عكس ما تناقلته وكالات أنباء بوجود خلافات عميقة تعوق هذه الخطوة.

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وكان رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" قد أكد في جلسة استماع أمام مجلس النواب الأمريكي على أن الاقتصاد ينمو بوتيرة معتدلة كما أن سوق العمل لا يزال قوياً بالإضافة إلى أنه لا يتوقع كارثة وشيكة على الاقتصاد.



وأظهرت بيانات حكومية ارتفاع مؤشر مبيعات التجزئة الأمريكية بنسبة 0.3% في الشهر الماضي، وانخفاض الإنتاج الصناعي بنسبة 0.8%، في حين تراجعت أسعار الواردات بنسبة 0.5%.



وخلال التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 15:07 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% (ما يعادل 85 نقطة) إلى 27862 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.4% (ما يعادل 35 نقطة) إلى 8510 نقاط، فيما صعد "إس أند بي 500" بنسبة 0.3% (ما يعادل تسع نقاط) إلى 3105 نقاط.