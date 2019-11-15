شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الصويا ترتفع قليلاً بعد تصريحات مستشار البيت الأبيض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الصويا خلال تعاملات اليوم مدعومة بتصريحات المستشار الاقتصادي بالبيت الأبيض "لاري كودلو" والتي طمأن من خلالها الأسواق بشأن المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين.



وصرح "كودلو" بأن المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين تسير بشكل جيد وأنه يتوقع الاقتراب من التوصل إلى توقيت التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق النهائي.



وأشار "كودلو" إلى أن المفاوضات تقترب من التوصل إلى اتفاق حول حجم مشتريات الصين من السلع الزراعية الأمريكية.

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يأتي ذلك بعد أن سربت مصادر لصحيفة "وول ستريت جورنال" بأن هناك خلافات عميقة بين البلدين تتعلق بمدى التزام الصين بحجم معين من شراء سلع زراعية أمريكية.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 98.04 نقطة مما قلل الضغوط على السلع، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 98.2 نقطة وأققل مستوى عند 98.01 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الفورية للصويا بحلول الساعة 14:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 918 دولار للبوشل، وسجل ت أعلى سعر اليوم عند 920.5 دولار وأقل سعر عند 915.2 دولار.