السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات برنامجا متكاملا للمصدر المفتوح (مصدر)، أحد أهم المبادرات الاستراتيجية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وبرنامج التحول الوطني 2020.

وبحسب منصة «مصدر» توجد 11 شركة مزودة للمصادر المفتوحة في المملكة، وتهدف المنصة إلى إتاحة منصة متكاملة للجهات الحكومية السعودية والشركات العامة والخاصة والجامعات ومؤسسات البحوث للبرمجيات مفتوحة المصدر، واقتراح البدائل بما يناسب أعمالها، كخيارات أخرى للبرمجيات مغلقة المصدر.

ويهدف البرنامج للاستفادة من منظومة المصدر المفتوح بما يسهم في تنمية التقنية وتعزيز المحتوى المحلي والعمل على بيئة مستدامة مما يضمن الفعالية في رحلة التحول الرقمي وخفض التكاليف وتحفيز الابتكار الرقمي.

وأكد وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتنمية التقنية والقدرات الرقمية الدكتور أحمد الثنيان أن إطلاق «برنامج المصدر المفتوح» يأتي لتعظيم المحتوى المحلي وتحفيز الابتكار الرقمي ودعم حلول المصدر المفتوح، وتمكين القطاعات المختلفة والشركات المحلية ورواد الأعمال والأفراد المتطوعين من دخول منظومة المصدر المفتوح، وترسيخ مفهوم العطاء والمشاركة، لبناء مجتمع رقمي فعال في المملكة العربية السعودية؛ ولدعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مملكتنا الغالية.

وأوضح أن البرنامج الذي أطلق يشتمل على مبادرات عدة، تضمنت تحفيز تبني حلول مفتوحة المصدر لرقمنة القطاعات المختلفة (الحكومي، الصناعي، المنشآت المتوسطة والصغيرة، القطاع غير الربحي، محفزات نوعية تشجع الشركات ورواد الأعمال على دخول السوق»، بالإضافة لبرامج تهدف لتوعية وتأهيل القدرات في هذا المجال، وتحفيز الباحثين والمبتكرين ورواد الأعمال، مؤكدا أن البرنامج تحقق بالتعاون الهادف والشراكة المثمرة مع الجهات في القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية التي شاركت في إطلاقه.

Advertisements

وشكل مجلس استشاري لسوق المصدر المفتوح يهدف إلى تسريع تبني الحلول مفتوحة المصدر في مختلف القطاعات، والاستفادة من تجارب الجهات وتبادل الخبرات، ووضع البرامج اللازمة لنشر الوعي وتأهيل الكفاءات الوطنية في هذا المجال.

ويرأس المجلس وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتنمية التقنية والقدرات الرقمية الدكتور أحمد الثنيان، وعضوية كل من المهندس متعب القني، والمهندس صالح المزروع، والدكتورة ديما العذل، والمهندس محمد العمودي، وتركي المانع، والدكتور عبدالعزيز الزومان، والمهندس سامي الحلوة، والمهندس ضيف الله العتيبي، والدكتور رائد الشيخ، والمهندس عبدالعزيز العريج، والدكتور مشعل القدهي.

11 شركة مزودة للمصادر المفتوحة

حلول النظم الصغيرة

شركة إيجاد التقنية

شركة النظم الحرة

شركة النظم المختارة

التقنيات المشتركة

ون دوت

شركة وقود التقنية

البناء والتحكم Build & control Bluvalt

النظم المرنة لتقنية المعلومات

صلني

برنامج المصدر المفتوح Open Source

تعرف البرمجيات المفتوحة المصدر أنها برامج الكمبيوتر التي تسمح بعرض شفرة المصدر source code، أو نشرها أو تعديلها من غير الرجوع لصاحب الشفرة بموجب شروط وأحكام محددة.

وهي إحدى السياسات المتبعة في إدارة عملية كتابة برمجيات الحاسوب والأنظمة وإدارتها، إذ إن البرمجيات مفتوحة المصدر توفر الشفرات البرمجية – Source Code - كما كتب من المبرمج، والسماح بقراءة هذه الشفرة، وتوزيعها، والتعديل عليها.

7 شروط لاعتبار البرمجيات مفتوحة المصدر: