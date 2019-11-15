«فولكسفاجن» تضخ 60 مليار يورو في السيارات الكهربائية والرقمنة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقر مجلس الإشراف والرقابة لمجموعة «فولكسفاجن» الألمانية العملاقة لصناعة السيارات الجمعة خطة استثمارات الشركة للسنوات الخمسة المقبلة، والتي تتضمن ضخ 60 مليار يورو في توسيع أسطول السيارات الكهربائية والتكنولوجيات الرقمية.

وأعلن المجلس عقب اجتماع عقده الجمعة في مدينة فولفسبورج الألمانية أن المجموعة تعتزم ضخ نحو 60 مليار يورو في قطاعات السيارات الكهربائية والهجينة والرقمنة خلال الفترة من عام 2020 حتى عام 2024، وهو ما يعادل أكثر من 40% من إجمالي النفقات الرأسمالية والتطويرية. ومن المقرر ضخ نحو 33 مليار يورو في قطاع السيارات الكهربائية وحده.

وفي خطة الربيع الماضي، تم تخصيص نحو 44 مليار يورو للسيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة والتشابك الرقمي وخدمات النقل، وهو ما يعادل ثلث إجمالي استثمارات المجموعة.

ومن الأهداف الرئيسية لهذه الاستثمارات، توسيع إنتاج السيارات الكهربائية، حيث تعتزم المجموعة عقب إعادة هيكلة مصنعها في تسيفيكاو لإنتاج السيارات الكهربائية من سلسلة «آي دي» إلى إعادة هيكلة مصنعيها في إيمدن وهانوفر لنفس الغرض.

كما تعتزم المجموعة تحويل مصانع لها في الصين والولايات المتحدة من إنتاج السيارات التي تعمل بالوقود إلى السيارات الكهربائية.