شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من حرب رؤوس أموال بين واشنطن وبكين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذر الملياردير الأمريكي راي داليو من أن حرب رؤوس الأموال بين الولايات المتحدة والصين تتزايد بقوة.
وقال مؤسس أكبر صندوق للتحوط بالعالم في الحفل السنوي للجنة الوطنية للعلاقات الامريكية الصينية في نيويورك، الخميس، إن النزاع بين البلدين قد يتجاوز التجارة والتكنولوجيا.
وأضاف مؤسس صندوق «بريدج ووتر»: «هناك حرب تجارية، وهناك حرب تكنولوجية، وهناك حرب جيوسياسية، ويمكن أن يكون هناك حرب رؤوس الأموال، ومن شأن كيفية التعامل مع تلك الأمور تحديد المستقبل».
وعبر «داليو» عن أمله في التعامل مع تلك الأمور من خلال الفهم المتبادل بدلاً من الحروب، وأشار إلى أن علاقة يفوز فيها الجميع أفضل من علاقة يخسر فيها الطرفان.
وتسعى الولايات المتحدة والصين إلى التوصل لاتفاق تجاري يهدف لتقليل التعريفات على السلع والتي تضر كلا الاقتصادين.
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