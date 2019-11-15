شكرا لقرائتكم خبر عن 2.58 مليار دولار عجز ميزانية تركيا في أكتوبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات من وزارة المالية التركية الجمعة عجزاً في الميزانية قدره 14.9 مليار ليرة (2.58 مليار دولار) على مدى أكتوبر/ تشرين الأول.
وقالت الوزارة إن العجز الأولي، الذي يستثني مدفوعات فوائد الدين، بلغ 8.1 مليار ليرة، وبلغ عجز الميزانية 100.7 مليار ليرة في الشهور العشرة الأولى من العام، بحسب الأرقام، مقارنة مع 62.1 مليار ليرة في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وفي برنامجها الاقتصادي الممتد لثلاث سنوات، تقدر أنقرة العجز بنحو 125 مليار ليرة في 2019 بأكمله.
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