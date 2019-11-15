شكرا لقرائتكم خبر عن «شل» تعين «سيتي» لبيع أصول مصرية بمليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عينت رويال داتش شل، بنك الاستثمار سيتي، لإدارة بيع أصولها البرية من النفط والغاز في مصر، والتي قد تدر نحو مليار دولار، حسبما ذكرت مصادر قريبة من سير العملية.
وقالت المصادر إنه من المتوقع إطلاق عملية البيع رسمياً في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، وكانت شل قالت الشهر الماضي إنها تعتزم بيع أصولها البرية في قطاع المنبع بالصحراء الغربية، للتركيز على توسعة أعمالها في مجال التنقيب البحري عن الغاز.
تضم محفظة الصحراء الغربية حصصاً في 19 امتيازاً للنفط والغاز، بلغ نصيب شل من إنتاجها حوالي 100 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً العام الماضي، حسبما أوضح أحد المصادر.
ويشهد قطاع النفط والغاز المصري نمواً سريعاً في السنوات الأخيرة، بعد اكتشاف احتياطيات بحرية ضخمة من الغاز، مما جذب استثمارات كبيرة من شركات عالمية مثل إيني وبي.بي.
في غضون ذلك، تنتقل ملكية أصول مصر المتقادمة من النفط والغاز، فقد باعت بي.بي في وقت سابق من العام الحالي حصتها التي ظلت تمتلكها لعقود في شركة بترول خليج السويس (جابكو) إلى دراجون أويل في دبي.
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