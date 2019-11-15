«دايملر» تعتزم تدريب موظفيها على إنتاج السيارات الكهربائية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظراً للتحول في قطاع صناعة السيارات من المحركات التي تعمل بالمحروقات إلى الكهربائية، تعتزم شركة «دايملر» الألمانية لصناعة السيارات تدريب قطاع كبير من عامليها في ألمانيا لمواكبة هذا التحول حتى عام 2025.

وقال عضو مجلس إدارة الموارد البشرية في الشركة، فيلفريد بورت، الجمعة إنه تم بالفعل تأهيل أكثر من 45 ألف موظف في ألمانيا خلال هذا العام وحده في مجالات تتعلق بإنتاج السيارات الكهربائية.

وذكر بورت أنه من المقرر تدريب 150 ألف موظف آخرين على مستوى ألمانيا في هذا المجال، وأوضح متحدث باسم الشركة أن بعض العاملين يخضعون لعدة تدريبات.

تجدر الإشارة إلى أن دايملر لديها أكثر من 304 آلاف موظف على مستوى العالم، بينهم نحو 178 ألف موظف في ألمانيا.

وقال بورت إن الأمر الجوهري في التأهيل هو «تمكين العمال، الذين ينتجون اليوم المنتج س، من إنتاج المنتج ص في المستقبل».

وتنتهج الشركة حالياً خطة تقشف، حيث تعتزم خلال السنوات الثلاثة المقبلة خفض النفقات بقيمة نحو 4. 1 مليار يورو، وذلك عبر شطب نحو 10% من الوظائف الإدارية، من بين أمور أخرى.

وفي المقابل، ذكر بورت أنه بخلاف قطاع الإنتاج، هناك قطاعات أخرى سيتعين زيادة عدد العمالة بها، مثل قطاع شرائح التطبيقات السحابية وإدارة البيانات الضخمة، وقال: «هنا نحتاج إلى المزيد من العمالة المتخصصة».