اندي هول يتوقع نهاية نمو الطلب العالمي على النفط



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توقع أندي هول، قطب تجارة النفط في العالم، أن يشهد سوق النفط العالمي أكبر تحول يتمثل في نهاية نمو الطلب على الذهب الأسود.

وأشارت وكالة أنباء بلومبيرج إلى أن توقعات هول ليست بالجديدة، ولكنها تؤكد توقعات نشرتها وكالة الطاقة الدولية في وقت سابق من هذا الأسبوع توضح استقرار الطلب العالمي على النفط خلال عقد من الزمان، وهو ما قد يؤدي إلى وضع حد للتوسع في الطلب الذي ساد القرن الماضي.

وأضاف هول في مقابلة على هامش إحدى الفعاليات الصناعية في نيويورك قائلاً: «هناك احتمال بأن نشهد بحلول العام 2030 استقرارالاستهلاك العالمي للنفط أو تراجعه»، وتابع قائلاً: «سيحدث ذلك بسبب التكنولوجيا والسيارات الكهربائية والطاقة المتجددة».

وثمة قلق متزايد لدى المستثمرين من أن صناعة الوقود الأحفوري قد تتأثر بسبب التحول في استهلاك الطاقة، مما يحد من قدرتها بشكل كبير على إحداث توازن بين العائدات والإنفاق، حيث تعاني بعض شركات تعدين الفحم التنقيب عن النفط الصخري ومزودي خدمة النفط بالفعل من صعوبات مالية أو تشهر إفلاسها.

واستطرد هول قائلاً إن «الطلب على النفط زاد بشكل كبير منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وكان ذلك بمثابة حقيقة مؤكدة بأن النفط سينمو من تلك اللحظة إلى الأبد، ولكننا نعرف أن هذا لا يمكن أن يحدث».

وأردف هول قائلاً إن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح هي مصادر أرخص بالفعل من الفحم، مشيرا «إذا كان العالم ينتقل بالكامل إلى الطاقة المتجددة، فما هو دور شركة الوقود الأحفوري؟» «أعتقد أن مصادر الطاقة المتجددة هي النفط الجديد».