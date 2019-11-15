«الإمارات دبي الوطني» و«أبوظبي الأول» يقفزان بالأسهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

سجلت المؤشرات العامة لأسواق الأسهم، صعوداً قوياً، في جلسة نهاية الأسبوع، مدعومة بالأداء الإيجابي للأسهم القيادية في قطاع البنوك، حيث ارتفع مؤشر سوق دبي المالي 1.92%، بدعم من «الإمارات دبي الوطني» و«دبي الإسلامي»، كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي 1.34% بدعم من «أبوظبي الأول».

ووصلت السيولة في السوقين إلى 401 مليون درهم، والتي اتجهت نحو «الإمارات دبي الوطني» و«أبوظبي الأول»، وتوزعت السيولة على 269.2 مليون في دبي، و131.8 مليون في أبوظبي، كما بلغت الكميات المتداولة نحو 135.6 مليون سهم، منها 101.8 مليون في دبي، و33.8 مليون في أبوظبي.

وتفصيلاً، صعد مؤشر سوق دبي المالي 1.92% بما يعادل 51 نقطة، ليغلق عند مستوى 2701.48 نقطة، وهو أعلى صعود يومي للمؤشر العام في شهرين ونصف تقريباً منذ 2 سبتمبر 2019.

وتركزت مشتريات الأجانب غير العرب على أسهم سوق دبي مثل «دبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني» و«إعمار مولز» و«العربية للطيران» و«الاتحاد العقارية» و«دبي للاستثمار»، بعدما سجلوا محصلة شرائية بنحو 85.5 مليون درهم.

وجاء الصعود القوي في المؤشر العام لسوق دبي، نتيجة لارتفاع مؤشر قطاع البنوك 3.41%، والذي شهد قفزة قوية لسهم «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 5.88% إلى 11.7 درهم، حيث تصدر تداولات السوق، بعدما شهد نحو 118 مليون درهم، مستحوذاً على 44% من السيولة، وقفزت حقوق اكتتاب البنك 14.8% إلى 2.87 درهم، فيما ارتفع أيضاً سهم «دبي الإسلامي» 1.51% إلى 5.37 درهم، والذي جذب سيولة بقيمة 43.88 مليون درهم.

وتراجع سهم «جي إف إتش المالية» 1.27% إلى 0.853 درهم، بتداول 0.853 درهم، بتداول 6.3 مليون درهم، كما تراجع سهم «أملاك» 2.93% إلى 0.464 درهم.

وارتفع مؤشر العقار بنسبة 0.66%، وسط ارتفاع طال شركات إعمار، حيث صعد سهم الشركة الأم 0.49% إلى 4.14 درهم، بتداول 17.8 مليون درهم و«مولز» 2.09% إلى 1.95 درهم، و«التطوير» 0.27% إلى 3.77 درهم، بينما تراجع «الاتحاد العقارية» وحيداً بنسبة 0.33% إلى 0.299 درهم.

وصعد سهم «دبي للاستثمار» 1.57% إلى 1.29 درهم، و«سوق دبي المالي» 1.16% إلى 0.87 درهم، و«شعاع» 0.63% إلى 0.955 درهم، ما رفع المؤشر القطاعي 1.41%.

وفي التأمين، صعد «دار التكافل» 6.06% إلى 0.595 درهم، بتداول 4000 سهم فقط، كما ارتفع «أمان» 0.46% و«سلامة» 0.72%.

وفي السلع التي صعد مؤشرها القطاعي 2.05%، ارتفع سهم «دي إكس بي إنترتينمنتس» 2.44% إلى 0.21 درهم، بتداول 1.2 مليون درهم.

وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية 1.34%، مضيفاً 67.79 نقطة مكاسب، ليغلق عند مستوى 5137.62 نقطة، ليكسر بذلك سلسلة من التراجعات التي دامت 6 جلسات متتالية.

وعلى غرار سوق دبي، كانت البنوك الداعم الأكبر للمؤشر، مع ارتفاع مؤشرها القطاعي 1.99%، وسط ارتفاع سهم «أبوظبي الأول» 2.91% إلى 15.58 درهم، بتداول 43 مليون درهم، فيما تراجع «أبوظبي الإسلامي» 0.96% إلى 5.16 درهم، و«الشارقة الإسلامي» 0.82% إلى 1.21 درهم.

وتراجع العقار 0.86%، وسط تراجع «الدار العقارية» 0.88% إلى 2.24 درهم.

وارتفع مؤشر الاتصالات 0.36%، مع ارتفاع سهم «اتصالات» بنفس النسبة، ليغلق عند 16.7 درهم، وسط تداولات بقيمة 31.76 مليون درهم.

وشهد سوق دبي المالي، دخولاً قوياً للمستثمرين الأجانب غير العرب، بعدما سجلوا محصلة شرائية بنحو 85.5 مليون درهم، نتيجة لمشتريات بقيمة 126.7 مليون درهم، ومبيعات بقيمة 41.2 مليون درهم، فيما سجلوا محصلة شراء في سوق أبوظبي بنحو 1.5 مليون درهم، ليبلغ إجمالي المحصلة في السوقين نحو 87 مليون درهم، من خلال مشتريات بنحو 196 مليون درهم، ومبيعات بنحو 109 ملايين درهم.

وتباينت توجهات المستثمرين الخليجيين في السوقين، بعدما سجلوا محصلة شراء في دبي بنحو 21.46 مليون درهم، ومحصلة بيع في أبوظبي بنحو 13.15 مليون درهم.

كما تباينت أيضاً تحركات العرب، من خلال محصلة بيع في دبي بنحو 4.54 مليون درهم، ومحصلة شراء في أبوظبي بنحو 1.7 مليون درهم.

وسجل المواطنون، محصلة بيع قوية في سوق دبي المالي، بنحو 102.4 مليون درهم، فيما سجلوا محصلة شراء في أبوظبي بنحو 9.86 مليون درهم.

وعلى صعيد الاستثمار المؤسسي، سجل سوق دبي المالي، محصلة شراء قوية بنحو 56.1 مليون درهم، فيما سجل سوق أبوظبي محصلة بنحو 0.82 مليون درهم.

وبلغ إجمالي مشتريات المؤسسات في السوقين نحو 298 مليون درهم، فيما بلغت المبيعات نحو 241 مليون درهم.