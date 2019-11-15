شكرا لقرائتكم خبر عن 65 % نمو أرباح «عُمان للتأمين» الفصلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحتفظ شركة عُمان للتأمين بقوتها الدافعة الإيجابية في مجال أعمالها، في ظل نمو صافي أرباحها بنسبة 65%، حيث بلغ 144,2 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2019 مقارنة ب 87,4 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
وعلى الرغم من انخفاض إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 4%، حيث بلغت 2,84 مليار درهم، مقارنة ب 2,96 مليار درهم في عام 2018.
وارتفع صافي أقساط التأمين لدى الشركة 4% ليصل إلى 1,224 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2019.
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