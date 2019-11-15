الخسائر المتراكمة 63% من رأسمال «دي إكس بي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت «دي إكس بي إنترتينمينتس»، إن نسبة الخسائر المتراكمة من رأسمالها بلغت 63% أي بنحو 5.02 مليار درهم.

وأضافت أن أسباب الخسائر كان تدشين «دي إكس بي» على مراحل بين 2016 و2017، وكما هو معتاد في مجال تطوير المتنزهات الترفيهية، بلغت الخسائر التشغيلية لمرحلة ما قبل الافتتاح 760 مليون درهم (15% من الإجمالي).

وتشتمل الخسائر المتراكمة حتى الآن، على مصروفات غير نقدية بنحو 2.83 مليار درهم (57%)، موزعة على الاستهلاك 1.29 مليار (26%) من الإجمالي ومخصصات اضمحلال قيمة الممتلكات والمعدات 1.54 مليار (31%).

وبلغت الخسائر التشغيلية التراكمية 690 مليون درهم (14%)، في حين بلغت تكاليف التمويل السنوي التي تشمل التسهيلات البنكية والأدوات القابلة للتحويل 710 ملايين، بما يعادل 14% من إجمالي الخسائر المتراكمة.

وقالت الشركة إنها تمتلك استراتيجية لتحقيق نقطة التعادل النقدي في الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاءات خلال النصف الثاني 2020، وتشتمل تحقيق النمو في الزيارات الدولية وزيادة مدة الإقامة من خلال تنفيذ استراتيجية زيادة عدد الغرف الفندقية، والتي من شأنها توفير أكثر من 1300 غرفة لدبي باركس، بحلول 2020، والمزيد من التحسين في عروض الألعاب بما في ذلك إضافة مزيد من الألعاب العالمية.

وتحقيق الكفاءة التشغيلية التي ستسهم في تقليل المصاريف التشغيلية، حيث بلغت التكاليف التشغيلية عام 2018 نحو 730 مليون درهم، بتراجع 21% مقارنة بعام 2017، وانخفضت إلى 450 مليون درهم بنسبة 15% خلال 9 أشهر الأولى من العام الحالي، ونتيجة لذلك انخفضت الخسائر قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء 50% في 2018، مع انخفاض إضافي 4% خلال 9 أشهر الأولى 2019.

تمتلك الشركة 1.25 مليار درهم من النقد والودائع النقدية، منها 170 مليونا نقداً، و400 مليون تم تجنيبها لأغراض أعمال التحسينات والتشطيبات. وبلغ إجمالي الأصول 9.8 مليار وصافي حقوق الملكية 3 مليارات درهم.