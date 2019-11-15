شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التجارة الأمريكى: الولايات المتحدة والصين تبحثان اتفاق التجارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير التجارة الأمريكى ولبور روس اليوم الجمعة، إن المسؤولين الأمريكيين والصينيين سيجرون اتصالا هاتفيا فى وقت لاحق من اليوم، حيث يعكف الطرفان على التفاصيل النهائية لاتفاق تجارة المرحلة واحد، لكنه أضاف أنه مازال من الممكن فرض رسوم أمريكية على واردات من الصين فى 15 ديسمبر كانون الأول.

وقال روس فى مقابلة مع قناة فوكس بيزنس نتورك "نحن فى مرحلة التفاصيل الأخيرة،" مضيفا أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لم يشر بعد إلى أى تغيير فى الزيادة الجمركية القادمة.