الاقتصاد

ارتفاع بورصة وول ستريت بمستهل التعاملات لمستويات قياسية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة وول ستريت بمستهل التعاملات لمستويات قياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت مستويات قياسية مرتفعة عند الفتح فى الوقت الذى تحسنت فيه المعنويات بدعم من تصريحات إيجابية مرتبطة بالمحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ونتائج أعمال قوية من شركة أشباه الموصلات الكبيرة أبلايد ماتريالز.

 

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعى 61.58 نقطة أو 0.22 بالمئة إلى 27843.54 نقطة، وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 11.29 نقطة أو 0.36 بالمئة إلى 3107.92 نقطة. وربح المؤشر ناسداك المجمع 45.47 نقطة أو 0.54 بالمئة إلى 8524.48 نقطة.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع بورصة وول ستريت بمستهل التعاملات لمستويات قياسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا