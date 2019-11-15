شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة وول ستريت بمستهل التعاملات لمستويات قياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت مستويات قياسية مرتفعة عند الفتح فى الوقت الذى تحسنت فيه المعنويات بدعم من تصريحات إيجابية مرتبطة بالمحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ونتائج أعمال قوية من شركة أشباه الموصلات الكبيرة أبلايد ماتريالز.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعى 61.58 نقطة أو 0.22 بالمئة إلى 27843.54 نقطة، وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 11.29 نقطة أو 0.36 بالمئة إلى 3107.92 نقطة. وربح المؤشر ناسداك المجمع 45.47 نقطة أو 0.54 بالمئة إلى 8524.48 نقطة.