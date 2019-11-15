شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة وول ستريت بمستهل التعاملات لمستويات قياسية والان مع تفاصيل الخبر
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعى 61.58 نقطة أو 0.22 بالمئة إلى 27843.54 نقطة، وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 11.29 نقطة أو 0.36 بالمئة إلى 3107.92 نقطة. وربح المؤشر ناسداك المجمع 45.47 نقطة أو 0.54 بالمئة إلى 8524.48 نقطة.
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