"رجال الأعمال "تطالب بتبنى جهة قياس مساهمة المشروعات الصغيرة فى الناتج القومى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حسن الشافعى رئيس لجنة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصرين، إن هناك مجهود ضخم من الدولة على رأسها جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم هذا القطاع، إلا أن نتائجه غير ملموسة حتى الآن، مضيفا :"نحن فى جمعية رجال الأعمال لا نعترف سوى بالنتائج، وإذا لم نستطع قياس النتائج فسيصبح الأمر سراب، ولذا وضعنا هدفاً أن تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 25% من الدخل القومى لمصر، وكنا نتمنى أن تساعدنا مؤسسات الدولة للوصول لهذا الهدف".

جاء ذلك على هامش اجتماع نظمته لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أمس الخميس، للتعرف على المنصة الإلكترونية لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بمشاركة عدد من رجال الأعمال.

وأوضح الشافعى، أن القطاع الخاص يساهم بنسبة 70% من الدخل القومى، وحيث أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة كلها قطاع خاص، لذا فأن المطلوب أن يساهم قطاع المشروعات الصغيرة بنسبة 17.5% من مساهمة القطاع الخاص فى الناتج القومى، مطالبا أن تهتم مؤسسة حكومية فى مصر قياس هذه المساهمة، وأن يتم مراجعة المستهدف كل عام.

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ومن جانبها استعرضت عواطف عبد السلام، مسئول بجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، المنصة الإلكترونية التى انشأها الجهاز لتوفير كافة المعلومات عن قطاع المشروعات الصغيرة، قائلة إنه لأول مرة فى مصر والدول العربية يتم إنشاء منصة إلكترونية تجمع كافة الجهات المانحة والممولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما توفر المنصة خدمات أخرى استشارية وبيانات ومبادرات مختلفة تساعد الشباب الراغبين فى إنشاء المشروعات.