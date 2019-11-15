آبل يتراجع من مستوياته القياسية – تحليل – 15-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم آبل APPLE INC (AAPL) في آخر جلساته ، وذلك بعد يوم واحد من إغلاق قياسي جديد عند سعر 264.44 ، ليحاول السهم تجميع قواه الإيجابية ، وأيضاً تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها ، وليعطي لنفسه فرصه جني أرباح ارتفاعاته السابقة بالمدى القصير ، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -0.69% بما يعادل -1.83 نقطة ليستقر عند سعر 262.64 دولار ، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير ، وبدعم إيجابي متسمر للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
لذلك تشير توقعاتنا إلى عودة الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 288.25 ، ليستهدف مستوى المقاومة 274.50 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه
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