جي بي مورجان ينقذ نفسه من الخسائر – تحليل – 15-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم جي بي مورجان JPMORGAN CHASE & CO. (JPM) لأدنى سعر له في آخر جلساته عند 127.63 ، ارتد منه السهم ارتفاعاً ليحول خسائره تلك إلى أرباح في نهاية التداولات ، ليغلق على مكاسب بلغت نسبتها 0.09% بما يعادل 0.12 نقطة ليستقر عند سعر 128.60 دولار ، ويأتي ارتفاع السهم بعدما حاول اكتساب زخماً إيجابياً بتداولاته السابقة على المدى القصير ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل فرعي صاعد ، وبدعم إيجابي مستمر لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ونلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، بصورة مبالغ فيها كثيراً مقارنة بحركة المؤشر ، مما يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بها .
لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستواه القياسي الذي سجله في يوم 7 من الشهر الجاري عند 131.28 ، طيلة ثبات مستوى الدعم 126.00 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد
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