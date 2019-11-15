الاقتصاد

جي بي مورجان ينقذ نفسه من الخسائر – تحليل – 15-11-2019

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن جي بي مورجان ينقذ نفسه من الخسائر – تحليل – 15-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم جي بي مورجان JPMORGAN CHASE & CO. (JPM) لأدنى سعر له في آخر جلساته عند 127.63 ، ارتد منه السهم ارتفاعاً ليحول خسائره تلك إلى أرباح في نهاية التداولات ، ليغلق على مكاسب بلغت نسبتها 0.09% بما يعادل 0.12 نقطة ليستقر عند سعر 128.60 دولار ، ويأتي ارتفاع السهم بعدما حاول اكتساب زخماً إيجابياً بتداولاته السابقة على المدى القصير ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل فرعي صاعد ، وبدعم إيجابي مستمر لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ونلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، بصورة مبالغ فيها كثيراً مقارنة بحركة المؤشر ، مما يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بها .

 

Advertisements

لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستواه القياسي الذي سجله في يوم 7 من الشهر الجاري عند 131.28 ، طيلة ثبات مستوى الدعم 126.00 .

 

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جي بي مورجان ينقذ نفسه من الخسائر – تحليل – 15-11-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا