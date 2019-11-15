شكرا لقرائتكم خبر عن إي باي يرتفع بمنطقة سلبية – تحليل – 15-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم إي باي (EBAY) في آخر جلساته ، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية ، ليحقق السهم أرباحاً حذرة بلغت نسبتها 0.92% بما يعادل 0.32 نقطة ليستقر السهم عند سعر 34.96 دولار ، كل ذلك يأتي في ظل استقرار تداولات السهم أدنى مستوى المقاومة 35.85 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة بالمدى البعيد (من 25.96 إلى 41.96) .

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لذلك تستمر توقعاتنا السلبية المحيطة بالسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم التالي من تلك المتتالية التصحيحية لفيبوناتشي السابق ذكرها عند 33.95 الذي يمثل نسبة 50% منها، طيلة استقراره أدنى مستوى المقاومة 35.85 .

الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : هابط