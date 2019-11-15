شكرا لقرائتكم خبر عن إي باي يرتفع بمنطقة سلبية – تحليل – 15-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم إي باي (EBAY) في آخر جلساته ، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية ، ليحقق السهم أرباحاً حذرة بلغت نسبتها 0.92% بما يعادل 0.32 نقطة ليستقر السهم عند سعر 34.96 دولار ، كل ذلك يأتي في ظل استقرار تداولات السهم أدنى مستوى المقاومة 35.85 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة بالمدى البعيد (من 25.96 إلى 41.96) .
لذلك تستمر توقعاتنا السلبية المحيطة بالسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم التالي من تلك المتتالية التصحيحية لفيبوناتشي السابق ذكرها عند 33.95 الذي يمثل نسبة 50% منها، طيلة استقراره أدنى مستوى المقاومة 35.85 .
الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : هابط
كانت هذه تفاصيل خبر إي باي يرتفع بمنطقة سلبية – تحليل – 15-11-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.