شكرا لقرائتكم خبر عن كوكاكولا يرتفع بحذر – تحليل – 15-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم كوكاكولا COCA-COLA CO (KO) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، ليحقق أرباحاً جديدة في آخر جلساته هي الثانية على التوالي بلغت نسبتها 0.42% بما يعادل 0.22 نقطة ليستقر عند سعر 52.63 دولار ، وجاء ارتفاع السهم كمحاولة منه لتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير ، مع تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق .

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لهذا تشير توقعاتنا إلى عودة انخفاض السهم بتداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 53.10 ، ليستهدف مستوى الدعم المهم 51.53 .

الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : مرجح انخفاضه