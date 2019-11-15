كوكاكولا يرتفع بحذر – تحليل – 15-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم كوكاكولا COCA-COLA CO (KO) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، ليحقق أرباحاً جديدة في آخر جلساته هي الثانية على التوالي بلغت نسبتها 0.42% بما يعادل 0.22 نقطة ليستقر عند سعر 52.63 دولار ، وجاء ارتفاع السهم كمحاولة منه لتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير ، مع تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق .
لهذا تشير توقعاتنا إلى عودة انخفاض السهم بتداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 53.10 ، ليستهدف مستوى الدعم المهم 51.53 .
الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : مرجح انخفاضه
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