شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أوف أمريكا يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل – 15-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم بنك أوف أمريكا BANK OF AMERICA CORPORATION (BAC) في آخر جلساته ، وذلك وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، بالرغم من وصولها لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر ، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.27% بما يعادل -0.09 نقطة ليستقر السهم عند سعر 32.70 دولار ، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد ، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل ، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 32.13 ، ليستهدف مستوى المقاومة 34.22 .

الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : مرجح ارتفاعه