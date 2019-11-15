شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 9.3 مليار جنيه بالأسبوع المنتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية، بنحو 9.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 728.1 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.3% عن الأسبوع الماضى. وتراجع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 427.2 مليار جنيه إلى 419.9 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة انخفاض 1.7%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 211 مليار جنيه إلى 209.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.8%، وزاد رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 638.2 مليار جنيه إلى 629.3 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.4%.

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