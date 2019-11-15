شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك اليوم الجمعة 15-11-2019 بسوق العبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار السمك اليوم الجمعة 15-11-2019، طبقا لآخر تحديث لموقع سوق العبور، حيث بلغ سعر السمك البلطى ما بين 24 – 30 جنيهاً للكيلو، بحسب النوع والحجم.

وتراوح سعر السمك الفيليه البلطى ما بين 30 - 90 جنيها للكيلو، وقشر البياض ما بين 50-64 جنيها، وبلغ سعر سمك القراميط شيلان من 10 - 20 جنيها، وسعر سمك الثعابين من 50 - 170 جنيها، وبلغ سعر سمك المكرونة السويسى يصل ما بين 50 – 64 جنيها للكيلو، وبلغ سعر سمك المكرونة المجمد الأكثر تداولا ما بين 19 - 25 جنيها للكيلو.

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وبلغ سعر السبيط من 90 – 200 جنيه، وسجل سعر الكابوريا من 30 - 150 جنيها، وبلغ سعر البورى 1 من 44 - 50 جنيها، ويصل سعر سمك المرجان من 34- 40 جنيها، والبربون 1 بلغ من 39 - 45 جنيها، جمبرى جامبو 400-470 جنيها، جمبرى 1 بين 300-370 جنيها.