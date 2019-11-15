شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتراجع لليوم الثاني على التوالي بفعل مخاوف المعروض القياسي فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ،بفعل مخاوف تخمة المعروض فى الولايات المتحدة ،بعد ارتفاع المخزونات التجارية للأسبوع الثالث على التوالي ،وتسارع إنتاج النفط لمستوي قياسي جديد ،ويكبح الخسائر آمال تحقيق انفراجة فى المحادثات التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم.

تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 56.44$ ، من مستوى الافتتاح عند 56.85$، وسجل أعلى مستوي عند 57.09$ ،وانخفض خام برنت إلى مستوي 61.72$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 62.32$ ، وسجل أعلى مستوي عند 62.60$.

عند تسوية الأسعار يوم الخميس ،فقد الخام الأمريكي نسبة 0.8% ،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.3% ،بعد التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 2.2 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي فى 8 تشرين الثاني/نوفمبر، فى ثالث زيادة أسبوعية على التوالي ،لتتجاوز توقعات الخبراء ارتفاع بحوالي 1.5مليون برميل.

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وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى 449.4 مليون برميل ، والذي يعد أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 12 تموز/يوليو الماضي ، فى علامة سلبية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد زاد الأسبوع الماضي بمقدار 200 ألف برميل، ليرتفع الإجمالي إلى 12.8 مليون برميل يوميا ، وهو أعلى مستوي لإنتاج النفط فى البلاد ، والولايات المتحدة حاليا أكبر منتج للنفط بالعالم.

قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض "لاري كودلو" فى وقت متأخر يوم الخميس إن الولايات المتحدة والصين يقتربان من التوصل إلى اتفاق ،وأن الأجواء المحيطة بالمحادثات جيدة للغاية.

جددت تلك التصريحات آمال حدوث انفراجة فى المحادثات التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم ،بعد أنباء مختلطة حول المفاوضات خلال الأيام القليلة الماضية.