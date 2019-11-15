شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتراجع لليوم الثاني على التوالي قبيل بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مع استمرار عمليات البيع لجني الأرباح ، بعد تسجيل أعلى مستوى فى أربعة أسابيع ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة ، عن مبيعات التجزئة الشهرية ،وعن مخرجات القطاعات الصناعية.

تراجع مؤشر الدولار بحوالي 0.1 % إلى مستوى 98.12 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 98.20 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.23 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.2% ، فى أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى أربعة أسابيع عند 98.45 نقطة.

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وطغت عمليات البيع لجني الأرباح ،على تأثير بيانات إيجابية فى الولايات المتحدة ،أظهرت ارتفاع فاق التوقعات لأسعار المنتجين خلال تشرين الأول/أكتوبر ، فى علامة إيجابية لمستويات التضخم فى أكبر اقتصاد فى العالم.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور عديد البيانات الاقتصادية الهامة فى واشنطن ،عن مبيعات التجزئة أحد أهم مؤشرات قياس الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي ، وبيانات أخرى عن الإنتاج الصناعي الذي يمثل 25% من قوة الاقتصاد الأمريكي ، ضعف البيانات سوف توسع من خسائر العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية.

تصدر بحلول الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش مبيعات التجزئة الشهرية ،المتوقع ارتفاع بنسبة 0.1% خلال تشرين الأول/أكتوبر من انخفاض بنسبة 0.3% فى أيلول/سبتمبر ،كما تصدر مبيعات التجزئة باستثناء مبيعات السيارات المتوقع ارتفاع بنسبة 0.3% من انخفاض بنسبة 0.1% الشهر السابق.

ويصدر بحلول الساعة 14:15 بتوقيت جرينتش الإنتاج الصناعي الشهري المتوقع انكماش بمعدل 0.4 % خلال تشرين الأول/أكتوبر بنفس القراءة السابقة ،ومؤشر استغلال الطاقة القصوى لنفس الشهر المتوقع 77.2% من 77.5% بالقراءة السابقة.