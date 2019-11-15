شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تتراجع للمرة الأولى فى 3 أيام بفعل تباطؤ الطلب الاستثماري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الجمعة للمرة الأولى خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل تباطؤ الطلب الاستثماري على الأصول الآمنة ، مع تحسن شهية المخاطرة عقب تصريحات المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض ، ويكبح الخسارة هبوط الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

تراجعت أسعار الفضة بحوالي 1.2% إلى مستوي 16.82$ ، من مستوي الافتتاح عند 17.02$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 17.03$.

حقق المعدن الأبيض"الفضة" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.3% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع صعود معظم أسعار المعادن المقومة بالدولار الأمريكي.

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قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض"لاري كودلو" فى وقت متأخر يوم الخميس إن الولايات المتحدة و الصين يقتربان من التوصل إلى اتفاق ،وأن الأجواء المحيطة بالمحادثات جيدة للغاية.

جددت تلك التصريحات آمال توصل أكبر اقتصادين فى العالم إلى اتفاق ينهي الحرب التجارية الشراسة المستمرة منذ أكثر من 15 شهرا ،الأمر الذي حسن شهية المخاطرة مرة أخرى بأسواق المال العالمية ، تركيزا على شراء الأصول ذات العائد المرتفع الأسهم والسندات،وتراجع طلب الأصول الاستثمارية الآمنة.

وأسعار الفضة لا تزال مرتفعة على مدار تعاملات هذا الأسبوع بأكثر من 0.5% ،وقد تحقق مكسب أسبوعي ،فى ظل هبوط الدولار الأمريكي لثاني يوم على التوالي مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.