شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 15-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولاته السلبية ليبتعد عن المتوسط المتحرك 50، معززاً التوقعات بتحقيق مزيد من الانخفاض لهذا اليوم، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 0.6730، بينما يمثل الثبات دون 0.6895 شرط مهم لاستمرار الموجة الهابطة المقترحة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6735 والمقاومة 0.6840

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط