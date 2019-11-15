شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 15-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر عقود خام برنت تداولاته السلبية ليصل إلى مشارف دعم القناة اللحظية الصاعدة، بانتظار مزيد من الانخفاض لتجاوز هذا الدعم وفتح الطريق أمام زيارة هدفنا الرئيسي المنتظر عند 59.60، لنستمر بترجيح الاتجاه الهابط على المدى اللحظي ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 62.50 والثبات بإغلاق يومي فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 60.50 والمقاومة 63.20
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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