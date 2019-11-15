شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 15-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات سلبية جديدة ليبتعد عن المتوسط المتحرك 50، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط بفعالية بقية اليوم، والتي تستهدف مستويات 55.45 ثم 54.60 كمحطات رئيسية تالية، مع التذكير بأن استمرار الموجة الهابطة المقترحة يعتمد على الثبات دون مستوى 57.40.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 55.45 والمقاومة 58.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط