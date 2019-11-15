شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 15-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر الفضة بسلبية بعد تأكيد الثبات دون 16.96، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط بقية اليوم، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 16.33، بينما يمثل الثبات دون 16.96 شرط مهم لتحقيقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 16.70 والمقاومة 17.10

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط