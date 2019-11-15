شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 15-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب تداولات سلبية طفيفة ليبتعد تدريجياً عن مقاومة القناة التصحيحية الهابطة، مما يبقي على توقعاتنا للاتجاه الهابط قائمة لهذا اليوم، تدعمها سلبية مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50، بانتظار اختبار مستوى 1447.00 مبدئياً، مع التذكير بأن تجاوز هذا المستوى سيمد الموجة التصحيحية الهابطة لتصل إلى 1413.10، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً لهذا اليوم ما لم يتم اختراق 1474.00 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1447.00 والمقاومة 1480.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط