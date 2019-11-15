شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 15-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار أي حركة قوية منذ الصباح، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الصاعد الذي يعتمد على الثبات فوق مستويات 1.2840 و1.2800، بانتظار اختراق مستوى 1.2930 لتأكيد التوجه نحو هدفنا الرئيسي المتوقع عند 1.3045.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2800 والمقاومة 1.2980

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد