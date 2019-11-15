شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 15-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ زوج اليورو مقابل الدولار بالارتداد هبوطاً بعد اختبار مستوى 1.1030 هذا الصباح، ويحصل على إشارة تقاطع سلبي من خلال مؤشر ستوكاستيك، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط على المدى اللحظي، والذي تتواجد أهدافه الرئيسية عند 1.0995 ثم 1.0950، بينما يتطلب تحقيقه الثبات دون مستوى 1.1065.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0940 والمقاومة 1.1100
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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